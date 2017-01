La création de l’euro s'inscrit dans la logique de la construction européenne. Les Etats membres ont défini en 1997 des règles de cohérence, contenues dans le «Pacte de stabilité et de croissance», qui constitue un engagement politique sur le contrôle des politiques économiques. Accompagné de plusieurs directives, ce texte vise à éviter les déficits budgétaires excessifs des Etats membres et à renforcer la convergence des politiques économiques. A l'origine, ce dernier impose aux Etats de maintenir leur déficit public en dessous de 3% du PIB et leur dette publique inférieure à 60% du PIB, sauf circonstances exceptionnelles.

Les effets de l'euro sur le commerce extérieur de l'UE.

Le retard de croissance de l'UE sur les Etats-Unis

Une partie des critiques contre l’euro vise d’ailleurs plus ce pacte (renforcé par la suite) que la monnaie unique elle-même. Aujourd’hui ce qui semble en jeu, c’est le renforcement de cette politique économique commune. L’Europe semble s’être arrêtée au milieu du gué. Or, pour renforcer l'intégration politique (gouvernement économique), le climat semble actuellement peu propice...Commerce intraeuropéen, compétitivité, taux d'intérêt, poids de l'euro, parité avec le dollar, intégration européenne... Les critères pour juger l'euro sont nombreux et parfois contradictoires.Pourtant, au départ, tout semblait rose. L’euro devait limiter l’inflation, faciliter les échanges, permettre une plus grande circulation des capitaux favoriser des taux d’intérêts bas... et donc doper la croissance. L’ Union européenne affirmait clairement ces avantages: «Un choix accru et des prix stables pour les consommateurs et les citoyens. Plus de sécurité et d’opportunités pour les entreprises et les marchés. Un renforcement de la stabilité et de la croissance économiques. Des marchés financiers mieux intégrés Une présence plus forte de l’UE dans l’économie mondiale Un signe tangible d’une identité européenne».Aujourd'hui, après la crise de 2008 et ses conséquences, les attaques pleuvent sur la monnaie européenne. Les critiques portent aussi bien sur les politiques économiques européennes, plutôt restrictives, que sur les disparités que la monnaie a introduite entre pays européens du fait de l’imperfection du marché européen. «Les graves problèmes que rencontrent actuellement la zone euro du fait des difficultés de la Grèce, mais aussi de l'Espagne, de l'Irlande et du Portugal, sont liés aux divergences persistantes entre les dynamiques économiques des différents pays. Et à l'insuffisance des moyens dont on dispose pour l'instant afin de les contrôler et les limiter», notait ainsi Alternatives economiques en 2010.«L’élimination des barrières commerciales devient facteur de concentration de la production dans le centre de la zone concernée, afin de tirer avantage des économies d’échelle et de l’accès aux marchés, avec pour effet induit des disparités entre les régions. C’est ce mécanisme qui a notamment accéléré la concentration de l’industrie dans un petit nombre de pays«Les économies n'ont pas convergé. Dans les premières années de l'euro, l'Espagne, le Portugal, la Grèce et l'Irlande étaient en surchauffe, alors que l'Allemagne restaurait sa compétitivité et ses comptes publics après la réunification. Désormais, les pays autrefois en surchauffe connaissent un ajustement brutal, un chômage de masse et la récession tandis qu'en Allemagne, la consommation et le marché immobilier progressent, et les entreprises manquent de main-d'oeuvre. Cette situation n'est pas étonnante; aux Etats-Unis, les divergences sont encore plus fortes », relativisait Les Echos en 2013.Alors que sur le plan politique, les débats se tendent entre partisans d’une Europe dans laquelle les nations reprendraient des parts de souveraineté et ceux prônant, au contraire, une intégration plus grande, les critiques de l’euro peuvent s’appuyer sur une donnée assez sombre: Depuis la fin des années 90, la zone euro a perdu 22 points de croissance par rapport aux Etats-Unis.