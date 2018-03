GEOPOLIS - En Algérie aussi, la journée du 8 mars est mise en avant par les réseaux sociaux. Entre messages commerciaux destinées aux femmes et appels à la solidarité, la contestation du poids des religieux n'est jamais loin. L'humour non plus quand il est porté par les caricaturistes algériens.



Beaucoup de sociétés commerciales se sont emparées de la Journée du droit des Femmes pour célébrer leurs clientes sur les réseaux sociaux. Une politique d'image jamais mauvaise quand on sait que le poids des consommatrices est de plus en plus important. Les compagnies publiques de transports n'ont pas été les dernières à faire parler d'elles en offrant des tarifs préférentiels à leurs clientes.



Un 8 mars commercial





Sur Facebook, la compagnie publique aérienne annonce une réduction de 60% pour les passagères «sur tous ses toutes ses destinations. (sous réserve de disponibilités)»….



La compagnie publique ferroviaire n'est pas en reste puisqu'elle offre la gratuité aux femmes sur tous les trains de banlieue.

Aux femmes de mon pays ,l'Algérie, à toutes les femmes du monde, un fraternel bonjour et d'agréables moments de saine détente, de multicolores contacts, de chaleureuse convivialité et de beaux horizons proches et dégagés !

"Après avoir étudié la condition des femmes dans tous les temps et dans tous les pays, je suis arrivé à la conclusion qu'au lieu de leur dire bonjour, on devrait leur demander pardon"

Katia Bengana et Amel Zanoun Zouani assassinées par des terroristes pour avoir refuser de porter le voile et aux 11 enseignantes.. ..

Les Algériennes qui ont marqué l'histoire (en français)

Mais les messages sur Twitter ne sont pas que commerciaux. Beaucoup de mini textes rendent hommage aux femmes.La presse algérienne évoque cette journée. Ainsi dans TSA, Soumia Salhi, présidente de la commission des femmes travailleuses de l’UGTA, évoque dans un entretien les difficultés rencontrées par les femmes victimes de harcèlement sexuel en Algérie.Dans un autre quotidien algérien, Le Matin d'Algérie, le ton est virulent contre les islamistes. «Cette idéologie inguérissable importée du pays du sable qui vous incite à creuser les tombes de vos semblables est punissable et condamnable. Nos filles sont devenues méconnaissables, elles croient qu'elles portent le péché du diable, on les accuse d'être la cause de la fureur du louable», écrit le journal Tonalité légèrement divergente pour le Haut conseil islamique qui attribue aux femmes la responsabilité du grand nombre de divorces enregistrés dans le pays.Le poids de l'Histoiren'est jamais loin. Un Algérien rappelle que des femmes ont payé un lourd tribut pour pouvoir être libres.Une vidéo raconte l'Algérie à travers ses héroïnes. Portrait de ces habitantes qui ont marqué l'Histoire de ce qui est aujourd'hui l'Algérie.En cette journée toujours un peu officielle, les caricaturistes algériens ne perdent pas leur humour et leur œil critique sur la société ou la politique.En témoigne, le dessinateur Saki qui met en cause la pression religieuse.Le dessinateur Hic vise lui aussi les islamistes dans son dessin.Autre caricaturiste vedette de la presse algérienne, Dilem ne manque jamais une occasion d'égratigner le pouvoir dans la Liberté-Algérie