GEOPOLIS - Le Parti démocratique unifié (UDP) au pouvoir en Gambie a remporté sept des huit municipalités que compte le pays lors du scrutin du 12 mai 2018. L'élection de Rohey Malick Lowe à Banjul, la capitale gambienne, renforce l'assise de l'actuel président Adama Barrow, un peu plus d'un an après le départ de l'ex-homme fort du pays, Yahya Jammeh.



Un mois après l'élection des conseils municipaux, les Gambiens sont retournés aux urnes le 12 mai 2018 pour élire directement leurs maires. A Banjul, capitale de 40.000 habitants, ils ont élu Rohey Malick Lowe, 46 ans, dont le père, Alhagie Malick Lowe, fut maire entre 1981 et 1983.



Aujourd'hui femme d'affaires, Mme Malick Lowe avait commencé sa carrière comme réceptionniste d'hôtel avant de se lancer dans le business puis de partir en Suède pour suivre un cursus sur les relations internationales.



La victoire de l'UDP dans sept des huit municipalités du pays ne laisse au Congrès démocratique de Gambie (GDC) qu'une seule municipalité et aucune à l'Alliance patriotique pour la réorientation et la reconstruction (APRC), ancienne formation de Yahya Jammeh, qui espérait pourtant l'emporter dans six mairies.



Fin d'un cycle électoral entamé fin 2016