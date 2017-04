Par Laurent Filippi | Publié le 23/04/2017 à 10H01

Il est difficile de se faire soigner à Gaza quand on est gravement malade. Avec les blocus israélien et égyptien, de nombreux habitants doivent obtenir une autorisation de sortie de territoire pour bénéficier de soins en Israël, en Cisjordanie ou en Egypte. La situation extrêmement tendue entre le Hamas, au pouvoir depuis 2007, et ses voisins empêchent souvent les malades de quitter la bande.

Le photographe Mohammed Salem s’est rendu en avril 2017 dans différents établissements hospitaliers de la bande de Gaza. 10 de ses clichés illustrent ce propos.