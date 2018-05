GEOPOLIS - Le Rwanda est un petit pays enclavé, assez pauvre, mais dont l'agriculture était très diversifiée, et où désormais chaque région est dédiée à une production. Sur les tables, des plats de légumes frais, avec parfois quelques morceaux de viande, mais pas vraiment de «plat national rwandais». Excepté le coup de génie d'un homme, qui en a quasiment créé un. Vous allez tout savoir sur l'igisafuliya.



Le Rwanda est ​entouré de quatre pays. De part et d'autre, deux pays très imposants, à l'Ouest, au-delà du lac Kivu, veille l'énorme République démocratique du Congo, à l'Est, légèrement moins impressionnante, la Tanzanie. Les autres voisins «du dessus» et «du dessous» partagent avec le Rwanda un enclavement à l'ombre des précédents. Au Sud, le petit Burundi jumeau, au Nord, l'Ouganda un peu plus grand.



Ce tout petit pays, dont 80% de la population est rurale, avait une agriculture variée et diversifiée. Si dans les grandes villes la nourriture s'est enrichie et plus ou moins standardisée, dans les zones rurales, elle reste très simple et saine: essentiellement des légumes et des fruits, agrémentés, les jours fastes, de quelques morceaux de viande de bœuf, de poulet, de chèvre ou de mouton.



Du relief et des cultures

En fonction du relief, varié dans ce pays, des cultures ont été adaptées et développées.

Les abords du lac Kivu, frontière Ouest du pays, sont occupés par de grosses plantations de caféiers, elles-mêmes bordées par des cultures de théiers. Ces cultures de thé montent sur les contreforts des volcans qui s'amorcent. Sur les pentes des montagnes et des hauts plateaux, qui peuvent culminer jusqu'à 4000 mètres, les agriculteurs produisent des cultures vivrières. L'air frais, les précipitations régulières et le sol volcanique assurent des conditions quasi idéales pour les cultures diversifiées. Pendant longtemps, les paysans profitant de ces conditions cultivaient un peu de tout et arrivaient à se nourrir avec leurs productions.





La tendance depuis 2011 serait à la spécialisation agricole des différentes provinces. A chaque région, sa culture. Ainsi, de façon autoritaire, on oblige les paysans à arracher leurs plantations. En 2011, à Butare dans la province du Sud, une équipe de plusieurs personnes a débarqué dans la région. Elles ont coupé toute la bananeraie et les arbres fruitiers. Des haricots qui venaient de germer ont été arrachés. Dans le nord du pays, à Ruhengeri, le même scénario a eu lieu. La population a été forcée par les autorités politiques locales d’arracher les plants de haricots pour les remplacer par la culture du maïs. Chaque personne, en plus d’arracher ses cultures, a payé une amende de 10.000 francs rwandais, comme le racontent Les Echos d'Afrique à l'époque.Le problème est que ce fonctionnement en monoculture provoque un appauvrissement des sols et une forme d'érosion que la variété des cultures combattait et surtout ne permet plus aux paysans de se nourrir de ce qu'ils produisent . Beaucoup de journaux locaux continuent de publier les calvaires des agriculteurs rwandais qui émigrent vers les pays limitrophes en quête des produits vivriers. La grogne couve.En attendant, les cultures diverses se maintiennent tant bien que mal. Et la nourriture de base des Rwandais demeure la patate douce, les pois frais, les bananes plantains que l'ont trouve sur la plupart des tables, mais aussi la citrouille, le taro, plante cultivée pour la consommation de son ryzhome tubéreux et appelé au Rwanda colocase, l'amarante, une plante potagère proche de l'épinard, et enfin le haricot rouge. Ces légumes se trouvent souvent réunis dans une assiette, sans liant particulier, ni recette avenante. Les habitudes veulent que les gens aient peu de stock et se fournissent quasi quotidiennement en produits frais.Dans les années 80, un homme a décidé que justement ce qui manquait à ce pays était un plat national. Cet homme, Gérard Sina, est un self-made man qui a construit un empire agroalimentaire dont le produit phare est une sauce pimentée l' akabanga . Il cultive, récolte et transforme divers fruits dont il fait des jus réputés, des légumes qu'il met en conserve, des racines dont il fait des farines. Il a aussi inventé un beignet, aujourd'hui très prisé, qu'il expédie dans tout le pays.Il fournit du travail à près de 3000 fermiers et emploie pas loin de 1000 personnes dans ses usines. Il exporte ses jus et autres produits à travers l'Afrique, mais commence à mettre un pied en Europe et aimerait bien poser le second en Chine. Homme d'affaires plus qu'avisé, il a même créé un petit supermarché local à Nyirangarama, à 40 kilomètres de Kigali, qui vend l'ensemble de ses produits.C'est là que devant l'absence de plat faisant concensus, il a inventé son «plat national»: l'igisafuliya. Ce plat contient de la viande, en l'espèce du poulet, accompagnée de divers légumes et agrémenté d'une sauce généreuse. Malin, son plat rassemble ce qu'il produit et est en vente dans son centre commercial. Et étonnamment, le succès a été au rendez-vous. On vient de loin déguster l'igisafuliya ! Les voitures font la queue pour prendre une portion du nouveau plat national et il existe même une recette officielle.