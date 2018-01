05 /08

«L’artiste accumule les références culturelles et historiques des sociétés africaines et occidentales. Dans cet autoportrait, il est vêtu d’une fausse peau de léopard et porte une toque. Ces accessoires constituaient des symboles du pouvoir de dictateurs comme Mobutu ou Bokassa. Mais ce sont tous les tyrans africains se présentant comme des chefs traditionnels légitimes qui sont tournés en dérision et dénoncés. Les lunettes de soleil et les chaussures renvoient quant à elles au monde contemporain.» © Courtesy Jean Marc Patras, Paris / Collection Gervanne et Matthias Leridon