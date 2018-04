GEOPOLIS - L'escalade de la violence entre éleveurs et agriculteurs en Afrique de l'Ouest et au Sahel s'explique, selon l'ONU, par l'effet conjugué de la croissance démographique rapide, du changement climatique et de la circulation des armes. Ce conflit, qui a fait près de 400 morts depuis janvier 2017 au Nigeria, a pris ces derniers mois une tournure identitaire et religieuse.



Le conflit agropastoral est «la nouvelle menace sécuritaire dans la sous-région», selon le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas. «Des efforts soutenus de prévention des conflits sont nécessaires pour empêcher la violence de prendre racine et l'Etat doit s'impliquer activement, en travaillant avec les communautés locales», a-t- affirmé lors d'une conférence de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) sur le pastoralisme à Abuja.

Le pastoralisme représente plus de 60 millions de têtes de bétail en Afrique de l'Ouest et au Sahel, a rappelé le président de la commission de la Cédéao, Jean-Claude Kassi Brou. Ses pays membres (Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigeria,

Sénégal, Sierra Leone, Togo) mais aussi Mauritanie, Tchad et République centrafricaine cherchent ensemble des solutions à ce grand défi que représentent les conflits entre agriculteurs et éleveurs dans la région.