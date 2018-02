GEOPOLIS - Au Cap, métropole occidentale d’Afrique du Sud, le «jour 0» a été avancé au 12 avril 2018. «Jour 0», l’expression sonne comme le titre d’un blockbuster. Sauf qu’il s’agit de la date à laquelle la ville risque d’être totalement privée d’eau. Géopolis Afrique vous en a déjà parlé le 17 janvier. Et vous propose dans cet article une vidéo exceptionnelle qui montre l’étendue du phénomène.



La sécheresse qui sévit en Afrique australe depuis 2015 est le premier responsable de cette catastrophe, aggravée par le fameux phénomène climatique El Niño. Pour tenter d’en limiter les effets, les autorités locales ont limité la consommation d’eau à 50 litres par habitant et par jour. Et multiplie les appels au civisme. Les douches ne doivent pas durer plus de 90 secondes. «Ne pas se laver les cheveux est devenu un signe de responsabilité sociale», raconte le journaliste de CNN Darry Ten.



Malgré cela, les six lacs de barrage qui alimentent Le Cap en eau restent désespérément vides. Pour vous montrer l’ampleur de la progression du phénomène, nous vous proposons ci-dessous une vidéo réalisée par la société américaine Planet Labs. Ce spécialiste de l’imagerie satellitaire et de l’analyse des données dit disposer d’un parc de 200 microsatellites en orbite pour photographier quotidiennement «l’intégralité de la surface de la terre».



Ses images montrent le lac de barrage de Theewaterskloofdam, à quelque 110 km du Cap, qui fournit à la cité la moitié de son eau. Les observations débutent le 6 janvier 2011 et se terminent le 24 janvier 2018. Au départ, le lac est plein, ses alentours sont verts. Et progressivement, on voit comment il s’éclaircit en s’asséchant, comme le reste du paysage. De manière rarissime, il arrive qu’il pleuve sur la région comme le 19 septembre 2016 (ce qui explique que l’image s’assombrisse à cette date). Mais le reste du temps, les nuages passent sans s’arrêter. En ce début février 2018, la réserve d’eau n’en est plus qu’à 10% de sa capacité.





L'évolution de la sécheresse sur la région du Cap en Afrique du Sud entre le 6 janvier 2011 et le 24 janvier 2018 (© 2018 Planet Labs, Inc.)