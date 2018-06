04 /10

travaille dans la région de Kimberley depuis 2007. Lors des nombreuses opérations d'expulsion, la police lui a tiré plusieurs fois dessus avec des balles en plastique. Aujourd’hui, une douzaine de cicatrices marquent son corps. «On a été traités comme des terroristes. Je ne me rappelle même pas combien de fois on a été arrêtés, mordus par les chiens, chassés par les hélicoptères, avec des chevaux, des motos, juste pour nous casser le moral», raconte-t-il. Mais «le combat fut long et dur, on est maintenant des millionnaires en devenir», ajoute-t-il en remplissant sa brouette de pierres. © Mujahid Safodien / AFP