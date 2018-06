01 /12

attend depuis près de trente ans de posséder une parcelle de terrain dans un bidonville de Johannesburg. Aujourd’hui, il vit dans une cabane qu’il s’est construit dans le quartier informel de Slovo Park situé dans la zone industrielle de Nancefield, au sud de Johannesburg. Comme lui, «de nombreux Sud-Africains à faibles revenus ont préféré risquer l’insécurité foncière et l’éviction possible en construisant des cabanes dans des quartiers informels car ceux-ci se situent plus près des moyens de subsistance, avec de faibles coûts de location et des frais minimes liés aux services urbains», explique Habitat Worldmap. © Siphiwe Sibeko / REUTERS