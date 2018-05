GEOPOLIS - Quatre hommes ont volé une voiture au Cap, la deuxième ville d’Afrique du Sud, dimanche 6 mai 2018 au matin. Ils se sont rendus directement à la prison de Pollsmoor dans la banlieue pour tenter de fuir la police avant de se faire arrêter.



L’histoire rapportée par le site sud-africain news24 ne dit pas pourquoi les quatre voleurs ont pris la direction de la grande prison de Pollsmoor, où sont incarcérés des détenus considérés comme dangereux.



Pourchassés par les policiers, ils se sont «rendus directement vers l'entrée de la prison de West Lake, qui est utilisée pour les visiteurs et les gardiens qui vivent sur la propriété, ils sont sortis et ont couru dans la prison où ils ont été arrêtés», a affirmé le porte-parole de la police Wayne Dyason.



Voleurs et meurtriers

Les quatre voleurs étaient connus de la police et recherchés pour des délits graves dont notamment des meurtres, tentatives de meurtres, possession d’armes illégales… Une trentaine de dossiers en tout.



Le week-end a été fructueux pour les policiers du Cap qui ont arrêtés par ailleurs huit autres suspects. Certains ont essayé de soudoyer des officiers pour éviter des poursuites judiciaires.