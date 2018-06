«Je me mets énormément de pression»

«Ma philosophie est que chaque joueur doit prendre ses responsabilités et travailler très dur avec un objectif en tête, s'assurer que les Springboks gagnent de nouveau», a déclaré M. Erasmus, faisant allusion aux deux dernières années qui ont vu les Springboks perdre 12 de leurs 23 test-matches avec le précedent sélectionneur Allister Coetzee, deuxième Noir à ce poste.



Son règne calamiteux a nourri une polémique sur ses origines raciales, ses détracteurs affirmant qu'il avait été favorisé en raison de sa couleur de peau.



De son côté, Siya Kolisi s'imprègne de son nouveau statut. «En tant que leader, je me mets énormément de pression pour être performant chaque week-end. Je suis en train d'apprendre à gérer cette pression personnelle et le rôle de capitaine», confie-t-il, après une saison qu'il avoue inégale.

Le rugby, surout un sport de Blancs le

Pendant l'apartheid, la majorité noire était interdite de représenter l'Afrique du Sud en rugby. En 1995, pendant une courte parenthèse, ce sport a représenté un symbole de réconciliation nationale, juste après la chute du régime ségrégationniste.Le capitaine des Springboks d'alors, François Pienaar, un Blanc, a reçu le trophée de champion du monde des mains du président et héros de la lutte contre l'apartheid Nelson Mandela, qui, pour l'occasion, avait revêtu le maillot de l'équipe.Un épisode fort, raconté par Clint Eastwood dans son film «Invictus» (2010), du latin «invincible».Mais depuis, les progrès pour intégrer les Noirs dans les Springboks restent extrêmement lents, et la composition de l'équipe, l'une des meilleures au monde, est toujours un sujet très sensible.