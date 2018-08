GEOPOLIS - L'Afrique du Sud envisageait depuis 2010 de relancer son programme nucléaire civil pour sortir de sa dépendance au charbon. Mais, le 27 août 2018, le gouvernement sud-africain a tranché: il privilégiera les énergies renouvelables mettant entre parenthèse son projet controversé d'accroître son parc nucléaire.



L'Afrique du Sud n'envisage plus de recourir à l'atome. «Nous allons lancer une étude pour déterminer s'il nous faudra plus de nucléaire après 2030», a déclaré, le 27 août 218, le ministre de l'Energie sud-africain Jeff Radebe, en présentant son plan de production d'électricité. «Mais jusque-là, nous n'envisageons pas d'augmenter notre capacité de production d'électricité nucléaire», a-t-il ajouté.

Alors que l'électricité du pays est fournie à 90% par des centrales à charbon dont le parc est vieillissant, peu fiable et polluant , le gouvernement s'est fixé ainsi comme objectif, à l'horizon 2030, de baisser cette part jusqu'à 65% et d'augmenter celles provenant du gaz et des énergies renouvelables. Le nucléaire fournira alors 4% de l'électricité sud-africaine.Les deux réacteurs dont dispose l'Afrique du Sud, pays le plus industrialisée du continent, sont situés à Koeberg (sud), près du Cap.