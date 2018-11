02 /09

a fait partie d’un réseau d'ultraconservateurs nommé Boeremag (Force boer) qui a tenté de renverser le gouvernement sud-africain lors d’un coup d'Etat en 2002. Assassiner l'ancien président Nelson Mandela faisait partie du plan. Chargé de fabriquer des bombes, Pretorius a été arrêté et condamné à 20 ans de réclusion. Il explique aux journalistes: «J’ai grandi dans une patrie blanche et de droite. Mais depuis mon incarcération, j’ai beaucoup réfléchi à mon éducation et j’ai complètement changé. (…) La plupart des choses que je croyais savoir sur les Noirs étaient fausses.» © Wikus de Wet / AFP