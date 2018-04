GEOPOLIS - Indomptable et charismatique, Winnie Madikizela-Mandela, décédée le 2 avril 2018 à 81 ans, s'est imposée comme une égérie de la lutte anti-apartheid en reprenant le flambeau de son mari Nelson Mandela en prison, avant de déraper et être accusée de torture.

Le parcours de Nomzamo Winifred Zanyiwe Madikizela, connue sous le nom de Winnie, est indissociable du premier président noir d'Afrique du Sud, dont elle a été l'épouse pendant trente-huit ans, y compris les vingt-sept qu'il a passés en prison.



Portrait écrit par l'Agence France Presse



Née le 26 septembre 1936 dans la province du Cap orienta, dont est également originaire Nelson Mandela, elle décroche un diplôme universitaire de travailleur social, une exception pour une femme noire à l'époque.



Son mariage en juin 1958 avec Nelson Mandela (elle a 21 ans, et lui, divorcé et père de famille, presque 40) est vite contrarié par l'engagement politique de son mari. «On n'a jamais eu vraiment de vie de famille (...) on ne pouvait pas arracher Nelson à son peuple. La lutte contre l'apartheid, la Nation venaient d'abord», écrit-elle dans ses mémoires. Après leur mariage, Nelson Mandela entre très vite dans la clandestinité. Restée seule avec leurs fillettes après son arrestation en août 1962, Winnie maintient la flamme du combat contre le régime raciste blanc.



La jeune assistante sociale est alors la cible de manœuvres d'intimidation et de pressions constantes. Emprisonnée, astreinte à domicile, bannie dans un bourg à l'écart du monde où sa maison est visée par deux attaques à la bombe... Mais rien n'arrête la résistante, qui continue à défier les autorités blanches. Contre vents et marées, elle devient l'une des figures de proue du Congrès national africain (ANC), fer de lance de la lutte anti-apartheid. En 1976, elle appelle les lycéens de Soweto révoltés à «se battre jusqu'au bout».



«passionaria des townships»

La radicale «passionaria des townships» se révèle pourtant, avec le temps, un handicap et une gêne pour l'ANC. Alors que les traîtres présumés à la cause anti-apartheid sont brûlés vifs, avec un pneu passé autour du cou, elle déclare que les Sud-Africains doivent se libérer avec des «boîtes d'allumettes». Un véritable appel au meurtre. Winnie s'entoure d'un groupe de jeunes hommes formant sa garde rapprochée, le Mandela United Football Club (MUFC), aux méthodes particulièrement brutales.



En 1991, elle est reconnue coupable de complicité dans l'enlèvement d'un jeune militant, Stompie Seipei. Elle est condamnée à six ans de prison, une peine ultérieurement commuée en simple amende. En 1998, la Commission vérité et réconciliation (TRC) chargée de juger les crimes politiques de l'apartheid déclare Winnie «coupable politiquement et moralement des énormes violations des droits de l'Homme» commises par le MUFC. «Grotesque» répète celle que l'on surnomme la Mère de la Nation, même si des témoins l'accusent de torture.



«Elle était une formidable égérie de la lutte, une icône de la libération», dira d'elle le prix Nobel de la paix Desmond Tutu, président de la TRC et ami de Nelson Mandela. «Et puis, quelque chose a terriblement mal tourné».



Nommée vice-ministre de la Culture après les premières élections multiraciales de 1994, Winnie est renvoyée pour insubordination par le gouvernement de son époux, un an plus tard.Mise au ban de la direction de l'ANC, condamnée une nouvelle fois en 2003 pour fraude, Winnie fait tout de même son retour en politique quatre ans plus tard en intégrant le Comité exécutif du parti, l'instance dirigeante de l'ANC.



Un personnage sulfureux

Elle multiplie les contradictions. Députée depuis 1994 et réélue à chaque élection, elle brille par son absence au Parlement. Celle qui mène grand train prend régulièrement la défense des plus pauvres. Elle critique vertement l'accord historique passé par son illustre mari avec les Blancs pour mettre fin à la ségrégation. «Mandela nous a abandonnés», assène-t-elle, «l'accord qu'il a conclu est mauvais pour les Noirs».



Un couple emblématique

L'image du couple Mandela, marchant main dans la main à la libération du héros anti-apartheid en 1990, a fait le tour du monde. Mais les époux ne se sont jamais retrouvés. Ils ont fini par divorcer en 1996 à l'issue d'une sordide procédure qui a révélé les infidélités de Winnie.



Leur animosité a continué même après la mort de Nelson Mandela en 2013. Il ne lui a rien légué. Furieuse, elle a engagé une bataille pour récupérer la maison familiale de Qunu (sud). La justice l'a récemment déboutée de ses demandes.