Après l'Afrique du Sud, où l'épouse de Barack Obama a insisté sur les liens qui unissent l'Afrique aux Etats-Unis, c'est le Botswana voisin qui la reçoit. Accompagnée de sa mère et de ses filles Malia et Sasha, la première dame met en avant l'importance absolue de l'éducation, de la santé et du bien-être de la jeunesse. Des jeunes invités à venir encore plus nombreux étudier outre-Atlantique. Ils sont alors 30.000 étudiants africains dans les universités américaines. © POOL New / REUTERS