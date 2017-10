12 /15

comme Girma Berta, vit et travaille à Addis-Abeba. Michael Tsegaye précise sur le site Africultures: «En tant que photographe, j’essaie autant que possible d’éviter d’être classé. Cela est particulièrement nécessaire lorsqu’on est Africain et plus spécifiquement Ethiopien. Je me place parmi mes pairs, photographes et peintres, du monde entier. En tant qu’Ethiopien, je n’ai pas d’obligation à porter mon regard uniquement sur la douleur. Ma vie, et celle des autres artistes africains, n’est pas rythmée par la pauvreté et les privations, même si ce sont des vues courantes. Je cherche plutôt à comprendre ma vie et le 21ème siècle, et exprimer tout cela à travers l’art.» Cette photo fait partie de son travail intitulé «Future Memories» (2009). © Michael Tsegaye / Addis Fine Art