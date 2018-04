GEOPOLIS - C’est un nouveau prestataire privé, VFS Global, qui s’occupe désormais des demandes de visas pour la France à partir d’Alger. Le centre, opérationnel depuis le 9 avril 2018, vise à fluidifier les dizaines de milliers de demandes devenues un casse-tête ces dernières années.

«Face à l'augmentation significative des demandes, il fallait une plateforme internet adaptée qui permette une gestion plus fluide des rendez-vous et des délais raisonnables», a annoncé l’ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driencourt , en marge de l’inauguration d’un nouveau centre à Alger.

En 2017, quelque 650.000 dossiers ont été déposés auprès d’entreprises privées.



Fin des intermédiaires

Tout commence par une inscription en ligne sur le site officiel France-Visas avant de passer à l’étape suivante pour déposer les papiers requis. Et c'est là que la procédure est simplifiée. Tous les rendez-vous sont désormais nominatifs pour court-circuiter les intermédiaires qui bloquaient et saturaient les créneaux.Autre nouveauté: les rendez-vous doivent impérativement être confirmés et prépayés et peuvent être pris 60 jours à l’avance. Le traitement des demandes serait ainsi réduit à une quinzaine de jours.