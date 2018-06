GEOPOLIS - Les personnes atteintes de maladies chroniques sont exemptées de jeûne par le Coran pendant le mois sacré du ramadan. Or, aux urgences d'Alger, la moitié des patients sont des diabétiques souffrant de complications liées à cette privation de nourriture, selon l'agence d'Etat APS. Certains n'hésitent pas à mettre leur vie en danger bravant l'avis des médecins.

Un malade est-il tenu de jeûner pendant le mois de ramadan? Absolument pas, d'après une fatwa émanant du ministère algérien des Affaires religieuses: «Le jeûne nuisible au jeûneur est haram» (illicite). Cette voie est d'ailleurs suivie par le ministère de la Santé algérien qui, soutenu par des associations, mène depuis plusieurs années à travers l'Algérie une campagne de sensibilisation à laquelle sont associés des médecins, nutritionnistes et imams.

au moins autant collective et sociale que spirituelle. Les

Celle-ci s'adresse particulièrement aux quatre millions de diabétiques, soit environ 10% de la population algérienne. C'est l'occasion pour eux de s'informer sur les règles médicales à prendre en compte avant de décider d'entreprendre un mois de jeûne et d'éviter ainsi de potentielles complications. Les malades souffrant de diabète de type 1, dépendants à l'insuline, «ne peuvent en aucun cas jeûner», explique le Dr Mohamed Laïfa, diabétologue. Les diabétiques de type 2, qui sont 82% à suivre le ramadan, sont tenus de surveiller attentivement leur glycémie et de se nourrir immédiatement, «même une minute avant la rupture du jeûne», dès que leur taux glycémique franchit un certain seuil, poursuit le médecin. Le risque de tomber en hypoglycémie s'avère être extrêmement dangereux, voire mortel pour eux.Le ramadan, l'un des 5 piliers de l'islam, impose aux musulmans de s'abstenir de s'alimenter et de boire du lever au coucher du soleil. Idem pour la prise de médicaments, cigarettes et les relations sexuelles. En Algérie comme dans de nombreux pays du Maghreb, ce rituel a une dimensionpatients les plus âgés ont du mal à bouleverser leurs pratiques et leurs habitudes alimentaires et passent souvent outre les recommandations médicales, à leurs risques et périls.