GEOPOLIS - Port de niqab ou de burqa strictement interdits, c'est le rappel à la loi que le Premier ministre Ahmed Ouyahia vient de faire aux fonctionnaires algériens. Une ordonnance de 2006 le leur interdisait déjà sur leur lieu de travail. Un rappel plutôt bien accueilli en général. Sauf pour les islamistes qui, eux exigent, l'interdiction de «vêtements indécents» dans les institutions publiques.



«Les fonctionnaires et agents publics sont astreints à des obligations légales et statutaires particulières», rappelle le Premier ministre algérien. «Dans ce cadre, les fonctionnaires et agents publics doivent, outre les obligations professionnelles auxquelles ils sont soumis, observer les règles et exigences de sécurité et de communication au sein de leur service, qui imposent leur identification physique systématique et permanente notamment sur leur lieu de travail».



Plus loin, le Premier ministre ajoute : ils doivent «s’abstenir de porter toute tenue vestimentaire qui entrave l’exercice de leurs missions de service public, particulièrement le port du niqab qui est strictement interdit sur les lieux de travail».



Ce qu'énonce Ahmed Ouyahia est en fait contenu dans une ordonnance de 2006. Sur les réseaux sociaux, ce «rappel à la loi» est plutôt bien accueilli. Une «bonne initiative parce que la burqa n’a jamais fait partie de nos coutumes» réagit un lecteur d’el Watan.





Je n'aime pas le premier ministre algérien, mais il y'a une chose qu'on ne peut lui reprocher, c'est son anti islamisme assumé. #niqab #Algérie https://t.co/L5dG0L2AlR — ⵣIzem Samirⵣ (@Tonner13) October 18, 2018

