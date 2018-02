GEOPOLIS - Une étudiante en master «Web et intelligence artificielle», Fouzia Adjaïla, a conçu le premier robot algérien. Une sorte de grande poupée de compagnie dotée de nombreux atouts.



«Bonjour, je suis Gardenia, je suis un robot intelligent créé par Fouzia Adjaïla.» Dans la vidéo mise en ligne par la jeune étudiante, la poupée articulée se livre à une sorte de question-réponse en anglais.



Ce robot – ou plutôt «robote» – fixé sur des roues parle, chante, se déplace et évite les obstacles.



Il a été entièrement conçu et programmé par la jeune étudiante algérienne, passionnée de robotique.





Vidéo mise en ligne sur YouTube par Fouzia Adjaïla, le 11 janvier 2018

Avec l’arrivée de robots stars, comme l’impressionnante Sophia de l’Américain David Hanson ou la japonaise Erica de Hiroshi Ishiguro qui va présenter le journal télévisé, l’algérienne Gardenia a encore du chemin à faire. Mais sa prouesse est tout autre: elle a été fabriquée à la maison par la jeune étudiante algérienne en quatre mois avec très peu de moyens.C’est la «première fois qu’un étudiant invente un tel robot», affirme un professeur de l’université de Tébessa, cité par le journal El Watan D’autres médias relèvent par ailleurs que la «robote» est capable de réciter des versets du Coran.La création de l’étudiante Fouzia Adjailia a suscité l’admiration en Algérie et dans d’autres pays arabes.Selon le site al-Jazeera , Fouzia Adjaïla ambitionne de devenir «la première femme arabe et musulmane» à percer dans le domaine de la robotique et de l’intelligence artificielle.