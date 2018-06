GEOPOLIS - Un tribunal de Luanda a requis, le 15 juin 2018, la condamnation du célèbre journaliste d'investigation angolais, Rafael Marques. Dès lors, il risque jusqu'à trois ans de prison ferme pour avoir mis en cause, dans un article d'octobre 2016, un ancien procureur de la République lors d'une acquisition immobilière frauduleuse. Verdict attendu le 6 juillet.



«Prêt pour la bataille!» C'est le message envoyé, le 16 juin 2018 sur Twitter, par Rafael Marques au lendemain du réquisitoire à charge du procureur angolais Pedro Pederneira, contre l'une des figures de la lutte anti-corruption en Angola. Le représentant du ministère public a estimé que M.Marques devait être déclaré coupable d'outrages à une autorité souveraine et d'insulte à l'autorité publique.



La justice angolaise reproche cette fois à ce journaliste de 46 ans habitué des prétoires pour ses écrits d'avoir mis en cause le procureur général de l'époque, Joao Maria de Sousa, dans un article paru en octobre 2016 sur son site d'informations Maka Angola. Le journaliste accuse ce haut fonctionnaire d'avoir tenté d’acquérir illégalement un terrain à Porto Amboim, dans la province de Cuanza Sul. Cette parcelle devait accueillir un vaste complexe résidentiel, selon Jeune Afrique.



Après l'audience du 15 juin 2018 devant un tribunal de Luanda, la réaction du directeur de Maka Angola n'a pas tardé. Le procureur angolais «exonère son ancien chef, le plaignant, de corruption et blâme à la place des fonctionnaires locaux», a tweeté M.Marques.