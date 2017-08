Au pouvoir depuis 1975, le MPLA envisage le scrutin du 23 août comme une formalité. Faute de moyens financiers et d'un accès aux médias, les deux principaux partis d'opposition , l'Unita et la Casa-CE, ne semblent pas en mesure de priver le MPLA de sa majorité absolue au Parlement. Quelque 9 millions d'Angolais sont appelés à voter, alors que la Constitution angolaise prévoit que le candidat du parti vainqueur est automatiquement investi chef de l'Etat.

Pour l’opposant et journaliste Rafael Marques, l'ancien ministre de la Défense reste avant tout un «général dur du MPLA», dont l'arrivée au pouvoir ne va rien changer: Joao Lourenço est considéré par les adversaires du régime comme «l'homme du système».Même constat de la part de Luaty Beirao, rappeur et militant, qui décrit l'ancien officier comme «un militaire, à la mentalité hiérarchique: il donne des ordres, les autres obéissent».Le candidat du parti présidentiel s'est engagé dans ses discours à «lutter contre la corruption», à «créer des emplois» et à «rendre l'Angola meilleur». Mais ses promesses sont difficilement tenables étant donné le système mis en place par son prédécesseur. José Eduardo dos Santos, 74 ans, a fait récemment adopter des lois qui le protègent de la plupart des poursuites judiciaires et bloquent pour des années tout changement à la tête de l'armée et de la police.De plus, le fonds souverain de l'Angola est dirigé par un des fils dos Santos, José Filomena, et la compagnie pétrolière nationale Sonangol est tenue par sa fille Isabel, présentée comme la femme la plus riche d'Afrique