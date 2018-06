GEOPOLIS - Le Premier ministre éthiopien a annoncé la fin de son différend frontalier avec l’Erythrée qui s’est détachée en 1991 de l’Ethiopie, au terme d’une longue guerre fratricide. Un contentieux frontalier persistait sur des terres désertiques presque inhabitées. Les deux pays ont englouti des centaines de millions d'euros dans ce conflit et ont dû supporter la perte de dizaines de milliers d'hommes.



Le gouvernement éthiopien a annoncé, dans un communiqué daté du 5 juin 2018, avoir accepté les conclusions d'une commission internationale indépendante qui avait délimité en 2002 le tracé de la frontière commune avec l'Erythrée, source de vives tensions militaires entre les deux pays.



«Le gouvernement éthiopien a décidé de mettre en œuvre pleinement l'accord d'Alger et les conclusions de la commission sur la démarcation de la frontière et nous travaillons à leur mise en œuvre complète sans hésitation», a écrit la coalition au pouvoir dans un communiqué.



contentieux frontalier

Un accord de paix avait été signé fin 2000 à Alger puis une commission d'arbitrage soutenue par l'ONU avait tranché sur le tracé de la frontière, attribuant notamment la localité de Badme, point de contentieux, à l'Erythrée. Mais l'Ethiopie a continué jusqu'à présent à occuper Badme.



On ne connaît pas encore la réaction du dictateur érythréen, Issayas Afeworki. «Le gouvernement érythréen devrait adopter la même position sans condition préalable et accepter notre appel à restaurer la paix trop longtemps perdue entre les deux pays frères, comme c'était le cas auparavant», a ajouté la coalition au pouvoir en Ethiopie dans son communiqué.



Entre 1998 et 2000, les deux voisins se sont livrés une guerre fratricide qui a fait au moins 80.000 morts, notamment en raison de divergences sur la démarcation de leur frontière. L'Erythrée a accédé à l'indépendance en 1993, faisant perdre à l'Ethiopie son unique accès à la mer Rouge.



Depuis, les deux pays maintiennent de nombreuses forces de long de leur frontière de 1.000 km de long et des affrontements périodiques ont laissé craindre une reprise d'un conflit à grande échelle, notamment en 2016.



Barrage de la Renaissance éthiopienne

Engagé dans un autre contentieux avec l’Egypte au sujet de la construction d’un barrage sur le Nil de 1800 mètres de long dans le nord du pays, Addis-Abeba entend également éviter que l’Erythrée ne serve de base d’appui aux Egyptiens.



Ouverture économique

Cette main tendue à l’Erythrée représente une surprise et un changement de politique majeur du nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, qui avait promis lors de son discours d'investiture en avril 2018 de travailler à restaurer la paix avec l'Erythrée.



Signe de sa volonté réformatrice, le nouveau Premier ministre a également annoncé l’ouverture au secteur privé du capital des plus grandes entreprises publiques dont les compagnies aérienne Ethiopian Airlines, d’électricité et de télécommunication.