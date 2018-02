GEOPOLIS - Face au renchérissement du coût du «Made in China», l’Afrique pourrait profiter de l’abandon par la Chine de certains secteurs industriels pour devenir à son tour l’usine du monde. Selon les experts, 85 millions d’emplois vont ainsi quitter la Chine pour se relocaliser dans le monde entier, notamment en Afrique.



C’est la nouvelle révolution chinoise. L’économie doit abandonner la fabrication d’objets à bas coût et s’orienter vers les services et les produits à forte valeur ajoutée. Car les salaires ne cessent de progresser: 10 à 12% par an depuis vingt ans. A ce rythme, la compétitivité chinoise est particulièrement menacée. Selon le journal Libération, les secteurs des semi-conducteurs, du textile ou des pièces automobiles sous- traitent déjà de plus en plus avec les pays voisins. Et immanquablement le cercle s’élargira à l’Afrique.



Les prémices

85 millions d’emplois quitteront la Chine dans les années à venir, affirme le Huffington Post. Malgré ses faiblesses structurelles, l’Afrique peut en prendre une part. Ainsi, le site prend l’exemple de l’Ethiopie, pays émergent dans l’habillement et la chaussure. Comparée aux pays du Sud-Est asiatique, sa main d’œuvre est moins bien formée, ses infrastructures moins développées et sa chaîne d’approvisionnement en devenir. Mais les bas salaires compensent tout cela et les Chinois y installent des filiales. Le géant de la chaussure, Huajian, a ouvert à Addis-Abeba une unité qui emploie 4000 salariés.



Ce n’est pas un hasard si la Chine investit en Ethiopie. Par sa position géographique privilégiée dans la corne de l’Afrique, le pays est un poste avancé pour Pékin. «Au total, les 279 entreprises chinoises opérant en Ethiopie ont enregistré un capital financier de près de 491 millions d’euros au cours des cinq dernières années. En vingt ans, les investissements chinois ont totalisé plus de 3,4 milliards d’euros et auraient créé 111.000 emplois», explique Le Monde (lien payant).



Cheval de Troie ?

Mais la Chine, malgré tout, reste le puissant exportateur de produits bas de gamme, contre lesquels il est difficile de lutter. Une invasion qui peut mettre à terre toutes les tentatives de développement industriel.





Reportage France 2 diffusé le 18 février 2018