Pour preuve de cet autoritarisme, c’est son vice-président (depuis 1951), William Richard Tolbert Jr, qui accède au pouvoir en 1971. Il ouvre légèrement le régime mais les inégalités sociales persistantes (notamment entre les anciens colons et les autochtones) provoquent de violents incidents à la fin des années 70.



© STAFF / UPI / AFP





Il faut attendre les années 2003 pour que Charles Taylor quitte le pouvoir et que l’ONU organise une transition marquée en 2005 par l’élection d’Ellen Johnson Sirleaf. En 2018, l’arrivée au pouvoir de George Weah, lors de la présidentielle, marque la victoire d’un homme issu d’une ethnie locale, alors que le pays a quasiment toujours été dominé par des descendants d’esclaves américains. Le pays s’enfonce après l’assassinat du président Doe (1990) dans une abominable guerre civile entre les différentes factions du National Patriotic Front of Liberia (INPFL) dans lequel s’affrontent Charles Taylor, Prince Johnson et d'autres seigneurs de guerre. Un conflit qui fait au total quelque 150.000 morts. L’une des causes de cette violence «est l’exclusion pendant plus d’un siècle des Libériens autochtones, par les Américano-Libériens, de toute participation significative à la gouvernance politique du pays et l’accès aux opportunités économiques, faisant du Liberia un pays divisé», note le think tank citoyen de l'Afrique de l'Ouest Il faut attendre les années 2003 pour que Charles Taylor quitte le pouvoir et que l’ONU organise une transition marquée en 2005 par l’élection d’Ellen Johnson Sirleaf. En 2018, l’arrivée au pouvoir de George Weah, lors de la présidentielle, marque la victoire d’un homme issu d’une ethnie locale, alors que le pays a quasiment toujours été dominé par des descendants d’esclaves américains.

RFI dresse un portrait saisissant du pays: «le Liberia est devenu une base arrière pour les Américains en Afrique où tout est possible. Ils y ont installé une de leurs grandes antennes militaires et le pays est devenu l’un des plus corrompus de la planète. À Monrovia, la capitale, tout s’achète, tout se vend : drogue, armes, faux papiers ou vrais pavillons maritimes quel que soit l’état du bateau (le Liberia avec ses pavillons de complaisance devient l’une des plus grosses flottes du monde). Chez Julia, un hôtel célèbre à l’époque pour les affaires, des mercenaires passent le temps en attendant un contrat sur le continent. On y négocie à coup de dollars des rendez-vous avec les plus hautes autorités de l’Etat ou une autorisation "spéciale" difficile à obtenir autrement. Tout le monde est armé et l’une des distractions du week-end consiste à aller en famille par exemple, après le culte, assister au stade au bastonnage des voleurs qui se trouvent être tous des "natifs"».Le règne de William Richard Tolbert Jr s'achève brutalement le 12 avril 1980. Un groupe de soldats se rend à la résidence du président pour réclamer le paiement de leurs soldes. À leur tête, le sergent-chef Samuel Doe, un «autochtone». ils tuent Tolbert et le sergent Doe devient ainsi président de la République du Liberia.