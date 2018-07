03 /06

la presse marocaine publie des reportages révoltés sur l'état de différentes plages de l'Atlantique et de la Méditerranée. Et les réseaux sociaux ne sont pas en reste. «Les gens sont dégueus», «il n'y a pas de police de l'environnement», «faudrait plus de poubelles et les vider tous les matins»… sont quelques-uns des messages publiés sur la page Facebook du collectif Save Casablanca. © FADEL SENNA / AFP