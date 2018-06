GEOPOLIS - Le mois de juin est aussi celui du baccalauréat dans les pays du Maghreb. Pour lutter contre la fraude qui mine parfois les épreuves, les responsables ont pris des dispositions strictes. Nous vous proposons un tour d’horizon des sanctions dans trois pays: Algérie, Maroc et Tunisie.

Algérie et le coupe-net

709.448 candidats passent le bac dès le 20 juin 2018. Et cette année, l’internet sera coupé pendant une heure avant chaque épreuve «pour instaurer un climat favorable» et éviter la fraude massive de 2016, lorsque la majorité des sujets avaient été publiés sur Facebook la veille des examens.Tous les appareils électroniques (téléphone, montre connectée, écouteurs) sont bannis des centres d’examens pour les élèves mais aussi pour les surveillants et le personnel administratif.