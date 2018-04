GEOPOLIS - L'ancien président américain Barack Obama prononcera le discours annuel de la Fondation Mandela en Afrique du Sud le 17 juillet 2018, à la veille du centième anniversaire de la naissance du premier chef d'Etat noir sud-africain. Un événement auquel la participation du premier président noir américain de l'Histoire résonne comme une mission à perpétuer.





«Qui de mieux pour représenter l'héritage de Madiba (le nom de clan de Nelson Mandela) que celui qui, à nos yeux, s'est vu passer le témoin en devenant président de son pays ?», a-t-il ajouté. «Cette année, on a hâte de recevoir le président Obama pour le discours annuel de la Fondation» à Johannesburg, a déclaré Sello Hatang, président de la Fondation Mandela chargée de garder vivant l'héritage du prix Nobel de la paix.«Qui de mieux pour représenter l'héritage de Madiba (le nom de clan de Nelson Mandela) que celui qui, à nos yeux, s'est vu passer le témoin en devenant président de son pays ?», a-t-il ajouté.



Barack Obama séjournera pendant cinq jours à Johannesburg

Chaque année, la Fondation Mandela confie à un invité de prestige le soin de prononcer un discours à l'occasion de l'anniversaire de Nelson Mandela, né le 18 juillet 1918 et décédé le 5 décembre 2013.



Parmi les précédents intervenants figurent l'ancien président américain Bill Clinton, l'ex-secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan et le milliardaire et philanthrope américain Bill Gates.