GEOPOLIS - Le delta de l’Okavango (nord du Botswana) est connu par les amateurs de safari pour sa grande variété d’animaux sauvages. Visiblement, on y trouve de jeunes léopards, d’ordinaire très farouches, qui apprécient les chaussures des touristes, comme le montre la vidéo ci-dessous…



Titre de la vidéo mise en ligne sur Youtube le 16 mai 2018 par le célèbre quotidien populaire britannique Daily Mail: «Le moment où un touriste fait l’expérience d’une rencontre rapprochée avec un jeune léopard»…





Ledit touriste, filmé par son voisin, se trouve à bord d’un véhicule utilisé pour des safaris. La pluie qui tombe n’empêche pas un jeune léopard, peu farouche, de s’approcher du groupe humain. Comme un chat, il met ses deux pattes sur le véhicule et commence à jouer en reniflant, léchant et grattant avec ses griffes la chaussure et la jambe du visiteur étranger.



On entend la voix du guide qui demande à ce dernier de «rester tranquille». Guide sans doute content de pouvoir montrer une telle scène à ses clients: le guépard a en effet la réputation d’être discret et de ne pas aimer se montrer…

Le touriste explique que «ça fait un peu mal». Effectivement, l’image va nous montrer que le bas de la jambe de l’homme, qui n’a pas l’air de trop s’en faire, a été un peu écorché par le félin… Au bout d’un moment, estimant sans doute que l’affaire a assez duré, le guide allume le moteur. Et l’animal s’enfuit en grognant. Voilà au moins une scène que notre touriste pourra raconter en rentrant chez lui!A la fin de la vidéo, une mention explique: «Nous payons cash pour des vidéos». Avis aux amateurs.