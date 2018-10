Par Laurent Filippi | Publié le 27/10/2018 à 09H49, mis à jour le 27/10/2018 à 10H13

Le 18 octobre 2018 a officiellement été lancé en Côte d’Ivoire le magazine jeunesse «Bulles» (Voyelles Éditions). Raconter autrement l’histoire du continent africain, faire découvrir à la jeunesse son patrimoine historique et culturel est le pari qu’ambitionne ce bimestriel. Six numéros annuels ludiques et pédagogiques.

«Nous sommes partis de l’idée de changer la narration de l’histoire africaine, de dévoiler à notre humble niveau, un héritage resté longtemps inaccessible à une majorité de la population. En s’adressant aux enfants, nous leur apportons des réponses, une fenêtre ouverte sur une Afrique ancienne et contemporaine fabuleuse», explique Adja Mariam Soro, directrice générale et rédactrice en chef de Bulles.



Quatre rubriques principales, magnifiquement illustrées, découpent le magazine: «La Grande Histoire», «Histoire de Grand», «Les Aventures de Cheick et Moa», «Voilà Pourquoi». Avec des recettes de cuisine, des jeux, des coloriages ou encore un lexique «pour mieux comprendre» trouvent aussi leur place au sein des 52 pages de Bulles.



L’objectif est de «communiquer aux enfants l’envie de lire, de partager, et de jouer avec nos héros africains, (de leur) donner une image plus valorisante de l’Afrique, les aider à se forger une identité culturelle forte, réaliser des contenus ludiques et culturels ancrés dans le monde contemporain», ajoute le site 100%Culture.



Bulles s’est également donné pour mission de «créer des relations avec les établissements préscolaires et scolaires en vue de renforcer le déficit de formation de notre culture aux enfants», précise Adja Mariam Soro. Des exemplaires seront distribués dans des écoles primaires et des collèges. Par ailleurs, la rédaction organisera des évènements avec les parents tout au long de l’année.



Chaque numéro est consacré à un pays en particulier. Le Cameroun est à l’honneur du numéro 1. Que nous vous proposons de découvrir en quelques images…