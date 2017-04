"Marmite" : un ami qui veut du bien... à votre cerveau !

"LOVE IT. HATE IT." "Certains l'adorent. D'autres la détestent." Un slogan publicitaire à la hauteur des réactions que provoquent la Marmite. Notre correspondant du bureau de Londres, Loïc de la Mornais s'était d'ailleurs fait sa propre opinion sur la question. Découverte en 1902 par le scientifique allemand Justus Liebig, la pâte à tartiner a gagné en popularité grâce à sa haute teneur en vitamines. Composée d'extraits de levure et de légumes, de sel et d'épices, la Marmite est sans gluten, végétarienne et faible en calories. Un bon allié énergétique, à tel point qu'elle faisait partie de la ration des soldats pendant la première Guerre mondiale. Aujourd'hui, la Marmite est devenue l'un des symboles culinaires de l'Angleterre. Et pour ceux qui n'apprécieraient pas son "franc-salé", elle revêt bien d'autres qualités. Selon The Guardian, The Sun, la BBC et The Daily Telegraph, la Marmite serait un bon... anti-moustique.