Le Prince William et Lady Gaga « ensemble » dans la lutte contre les souffrances psychologiques

Lors d’un appel vidéo, le Prince William et Lady Gaga ont souhaité transmettre un message fort aux personnes souffrant de troubles mentaux. En expliquant que ce n’est pas une « honte », ils encouragent les personnes concernées à briser le silence, un acte qui serait indispensable pour leur bien-être.

C’est dans le cadre de la campagne « Okay to say » (littéralement « d’accord pour dire ») que les deux stars ont tenu à échanger sur la question. Menée par l’association de la famille royale de lutte contre les maladies mentales, Head Together, l'objectif de la campagne est d’inviter les souffrants à prendre la parole sans complexe, première étape de leur reconstruction mentale.

Personnellement choqué par le nombre important de suicides lorsqu’il travaillait en tant qu’ambulancier, le Prince William prend cette cause particulièrement à cœur. Par ailleurs, la publication de cette discussion via Skype intervient un jour après la révélation de son frère, le Prince Harry, sur ses années de souffrance psychologique après la mort de sa mère, Lady Diana.

En ce qui concerne la chanteuse, son implication sur le sujet est motivée par son vécu personnel. Victime d’un viol alors qu’elle avait 19 ans, la star américaine révèle, en décembre 2016, qu’elle souffre d’un stress post-traumatique, état qu’elle n’avait révélé à personne avant cela.

Avant de manifester ouvertement ses souffrances, elle s’était servie de son talent artistique pour les extérioriser, en composant et interprétant la chanson « Til it happens to you » (littéralement « Jusqu’à ce ça vous arrive »), qui évoque le fléau des agressions sexuelles sur les campus américains.

« Il y a beaucoup de honte liée aux troubles mentaux. Vous avez l’impression que quelque chose ne va pas chez vous », explique-t-elle au Prince lors de leur conversation.

Avant d’ajouter : « Mais je me suis rendue compte de toutes ces belles choses que j’avais dans ma vie et j’ai réalisé que je devrais être heureuse. Mais cela n’est pas possible si tous les matins vous vous réveillés si fatigués, tristes, anxieux. »

Pour justifier sa démarche, elle raconte donc qu’il s’agissait pour elle d’accepter que ce soit « une partie d’elle et que c’est comme cela. » « J’ai le sentiment que nous ne devons plus nous cacher », précise-t-elle en parlant au nom de toutes les personnes touchées.

Leur message est donc clair : « vous n’êtes pas seuls », leur objectif étant de « tout faire pour normaliser les souffrances psychologiques. »

Selon le Prince William, « il est temps pour chacun de prendre la parole, de se sentir décomplexé vis-à-vis de sa santé mentale, autant que pour sa santé physique. Nous ne devrions pas avoir honte. »

Pour conclure leur conversation, le prince William invite l’artiste à prolonger leur discussion lors de sa venue à Londres en octobre 2017, dans le cadre de sa tournée Joanne World Tour.

Quoi qu'il en soit, nul doute que ces propos vont renforcer l’impact de la campagne « oktosay. »

Retrouvez l'intégralité de leur discussion :

Marine Clerc avec Alban Mikoczy