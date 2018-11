Par Géopolis (avec AFP) | Publié le 15/11/2018 à 12H02

Dans la section femmes de la Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (Maco), treize nourrissons et jeunes enfants vivent avec leur mère et cohabitent, dans une «surpopulation carcérale», avec des détenues condamnées ou accusées de «meurtres, vol, excision». Environ trente mineurs vivent en cellule au Burkina Faso, pays sahélien parmi les plus pauvres du monde.