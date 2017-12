GEOPOLIS - Une première partie des 500.000 ordinateurs, dons aux étudiants camerounais promis en 2016 par le président Paul Biya, est arrivée en fin de semaine au Cameroun: munis de l'inscription PB, les initiales du président, ils commenceront à être distribués au début janvier.

Ce premier lot de 40.000 ordinateurs portables est arrivé de Chine vendredi 23 décembre 2017, par vol spécial, à l'aéroport de Yaoundé, ont rapporté les médias locaux.



«C'est le début de la grande épopée qui a commencé il y a quelques mois, et qui aboutit à l'arrivée des premiers des 500.000 ordinateurs promis par le chef de l'Etat», a déclaré le ministre de l'Enseignement supérieur, Jacques Fame Ndongo, qui s'est rendu à l'aéroport devant les caméras pour recevoir la cargaison.





Notebook: PB -6540b WD690EA

Processor: Intel Core i5 430M

Graphics Adapter: ATI Mobility Radeon HD 4550 512 MB

DD: 350 Go

RAM: 2Go

Display: 15.6 inch, 16:9, 1600 x 900 pixels

Weight (poids): 2.768kg pic.twitter.com/6kNiJ0q00V — Cameroun (@237online) 23 décembre 2017

En juillet 2016, le président Biya (84 ans, au pouvoir depuis 35 ans) avait annoncé la distribution gratuite de 500.000 ordinateurs portables aux étudiants des universités camerounaises, publiques et privés, afin d'encourager l'essor de l'économie numérique. Après plusieurs reports et «délais de livraison» qui ont défrayé la chronique, l'opération, baptisée «un étudiant, un ordinateur» va donc débuter.Les premiers ordinateurs seront distribués début janvier aux étudiants du nord du pays, puis ce sera au tour de ceux de l'ouest puis enfin de Yaoundé, a indiqué le ministre Fame Ndongo. «Au plus tard, fin juin tout sera prêt. C'est une grosse machine, une grosse opération» qui verra attribuer une machine «aux étudiants dûment enrolés biométriquement».Fabriqués en Chine, ces consoles portables sont de marque PB-Hev, pour Paul Biya, «du nom de l'illustre donateur», a précisé le ministre. Hev signifie «higher education vision, la vision présidentielle de l'université et de l'enseignement supérieur», a-t-il ajouté.«Il n'y aura pas de détournement», assure le ministre, «car les ordinateurs sont stockés à la base aérienne militaire de Yaoundé. Ils seront ensuite dispatchés par les soins du ministère de l'Enseignement supérieurs».