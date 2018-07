GEOPOLIS - Des centaines de maisons brûlées, des meurtres de civils sans défense. Dans les régions anglophones du Cameroun, les populations vivent la peur au ventre. Human Rights Watch a envoyé des enquêteurs sur le terrain. Leur rapport donnent froid dans le dos. Ils détaillent une série d’exactions menées contre les civils, dont 180.000 ont dû fuir leurs villages.



Dans les deux régions anglophones du Cameroun, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, les combats sont devenus quotidiens entre les forces de sécurité et les séparatistes armés qui réclament un Etat anglophone indépendant.



«La tactique de la terre brûlée»

Dans ces régions extrêmement boisées et isolées, les forces séparatistes opèrent de plus en plus librement et les accrochages se multiplient avec les forces de sécurité qui semblent avoir opté pour «la tactique de la terre brûlée». Elles procèdent à des attaques massives contre des villages en les incendiant et en tuant ceux qui n’arrivent pas à fuir.



C’est ce que confirme, au micro de RFI, Jonathan Pedneault, chercheur à la division urgence de Human Rights Watch. Il a enquêté pendant trois semaines en avril 2018 dans les régions anglophones du Cameroun.



«Plusieurs personnes m’ont décrit comment, à la suite d’une attaque ou d’une embuscade menée par les groupes armés, les forces de sécurité arrivent dans le village et commencent à tirer sur les habitants qui s’enfuient en forêt. Et lorsqu’ils retournent dans leurs villages, ils retrouvent des quartiers entiers brûlés et des cadavres de personnes âgées ou handicapées tuées pendant ces attaques.»



Des civils pris entre deux feux

Human Rights Watch met en garde les autorités camerounaises.

«Plus il y a des villages brûlés, plus il y a des civils tués par les forces gouvernementales, plus il y aura des gens qui vont soutenir les groupes séparatistes opérant dans la région», avertit l’ONG.





Des bus brûlés le 9 juillet 2018 à Buea, chef-lieu de la région anglophone du Sud-Ouest, en proie à des violences entre les séparatistes et les forces de sécurité. © Photo AFP