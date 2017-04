La consommation de ces produits est en plein essor dans le pays et les échoppes comme celle de M. Monot ont essaimé dans toute la Confédération ces derniers mois. Selon Le Temps, Lausanne compterait au moins huit points de vente. «L’herbe y est vendu de 2,6 à 20 francs le gramme» (équivalent à l’euro).



Un marché qui pèse déjà près de cent millions d'euros



© DR

«Le cannabis illégal est de plus en plus fort. Ce n'est plus le cannabis qu'on trouvait il y a 15 ou 20 ans, il n'est plus très compatible peut-être avec la vie de tous les jours», relève M. Monot, qui tente d'expliquer le récent engouement en Suisse pour le cannabis légal.Lui s'est lancé dans cette activité en décembre et les ventes atteignent déjà la barre des 100.000 francs suisses par mois (93.400 euros).D'après les médias suisses, le marché du cannabis légal en Suisse représente désormais, à l'année, quelque 100 millions de francs suisses.Le gros problème reste qu'il est impossible de reconnaitre à l'oeil nu si la dose de THC est légale ou non. Ainsi, en cas de contrôle par la police, le consommateur a le choix: payer une amende d’ordre de 100 francs, sanction prévue par la loi en cas de possession d’une quantité d’herbe inférieure à 10 grammes, ou accepter que le produit soit confisqué et soumis à une analyse.En février dernier, les autorités sanitaires suisses ont décidé de taxer ce cannabis à faible THC, au même titre que le tabac, lui conférant du même coup une aura de légalité et fournissant à beaucoup une preuve supplémentaire que ce produit est bien légal. De quoi rassurer les consommateurs.Résultat: des producteurs se sont mis sur le marché. « La Suisse est devenue une sorte d'oasis pour le cannabis légal », explique Corso Serra di Cassano, co-fondateur de KannaSwiss, une des entreprises qui cultive du cannabis dans la Confédération et dont les ventes ont elles aussi récemment explosé.La société prévoit de produire 4 tonnes de fleurs de cannabis cette année. Elle dispose d'une surface d'environ 10.000 m2 à l'extérieur et prévoit de tripler sa surface intérieure (sous serre), de 800 m2 actuellement.