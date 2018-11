05 /06

En 1795, influencée par les idéaux républicains de la Révolution française, la première guerre caraïbe débute. Elle dure dix-huit mois et elle se solde par la défaite des Caraïbes noirs. Pour mater toute rébellion, les Anglais prennent la décision de déporter en 1796 les Garifunas en grand nombre sur Roatán, une île du Honduras transformée en bagne. Plus de la moitié périssent lors de la traversée. Ils n’y restèrent pas plus d’une dizaine d’années. Beaucoup prirent la mer et accostèrent sur les côtes du Belize, du Honduras, du Nicaragua et du Guatemala. © Robert Charlotte