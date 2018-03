Le Ballet national a sillonné de nombreux pays. Maurice Souanenbgi, 77 ans, musicien depuis 32 ans, conseiller et mémoire vivante du ballet, se souvient avoir dansé en Côte d'Ivoire, au Maroc devant le roi Mohammed VI, en Libye devant l'ex-leader Mouammar Kadhafi, en Algérie, en France, et même en Chine. Malgré les difficultés, la troupe continue à voyager une ou deux fois par an à l'invitation de différents festivals. Aujourd’hui, Maurice Souanenbgi ambitionne de monter des représentations théâtrales. Mais les moyens financiers sont maigres. Après avoir déposé un dossier, il attend des fonds du Ministre des Arts, du Tourisme, de la Culture et de la Francophonie. © AFP PHOTO / FLORENT VERGNES