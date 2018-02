GEOPOLIS - L'Unicef tire la la sonnette d'alarme sur le risque de mort prématurée des nourrissons dans les pays pauvres, notamment sur le continent africain. Le deuxième pire taux de mortalité néonatale au monde est recensé en Centrafrique, où un enfant sur 24 meurt durant son premier mois de vie, souligne l'agence onusienne dans un rapport publié le 20 février 2018.



En Centrafrique, le coût des soins et des médicaments sont à la charge du patient. Et pour accoucher, il faut débourser 1.000 francs CFA (1,5 euros) alors que 76% de la population vit dans une extrême pauvreté, soit avec moins de 1,9 dollars (1,5 euros) par jour, selon la Banque mondiale.



Cette mortalité infantile pourrait être évitée

Alors que la santé des enfants plus âgés s'améliore depuis 25 ans en Afrique, quelque 2,6 millions de nourissons de moins d'un mois meurent encore chaque année dont un million succombent dès leur naissance. Ces décès prématurés s'expliquent par la pauvreté, les conflits ou la fragilité des institutions. Ils pourraient être évités, estime Henrietta Fore, directrice générale de l'Unicef, si ces bébés avaient accès à des soins de santé abordables et de qualité, ainsi qu'à une nutrition correcte et à de l’eau potable.



Le manque de moyens pèse sur la mortalité

La République de Centrafrique qui compte 4,5 millions d'habitants ne dispose que de cinq pédiatres, sept gynécologues-obstétriciens et environ trois cents sage-femmes. Ces professionnels sont regroupés dans le service pédiatrique de l'hôpital de Bangui, le seul du pays à être équipé de couveuses. Mais les équipements restent insuffisants, constate le professeur Jean-Chrysostome Gody, du complexe pédiatrique banguissois. Pour «les grand prématurés, nous avons très peu de moyen, sinon aucun», explique-t-il, ajoutant que «ce peu de moyens pèse énormément dans la mortalité».



Baisse de la mortalité néonatale rwandaise

Le modèle rwandais est salué dans le rapport pour son taux de mortalité néonatale qui a diminué de moitié entre 1990 et 2016 (de 41 à 17 pour 1.000). Le gouvernement «a en effet joué un rôle actif dans la mise en œuvre d'un régime d'assurance national qui a bénéficié aux mères les plus pauvres et les plus vulnérables», selon l'Unicef.

L'agence onusienne souligne dans son rapport que dans un même pays, les bébés issus de familles pauvres ont en moyenne 40% plus de risques de mourir dès le premier mois.Huit des dix pays les plus à risques recensés se situent en Afrique sub-saharienne. Outre la Centrafrique, où un enfant sur vingt-quatre meurt dès le premier mois, selon le classement de l'Unicef, arrivent juste après la Somalie, le Lesotho, la Guinée-Bissau, le Soudan du Sud (1 sur 26), puis la Côte d'Ivoire (1 sur 27) et enfin le Mali et le Tchad (1 sur 28).