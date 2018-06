09 /11

Mais le prix à payer est cher. Le devin lui propose un marché en échange de son triomphe: il devra tuer la femme qu’il aime. Ivre de pouvoir, Chaka accepte et assassine sa bien-aimée. Il fait massacrer ceux qui ont fui les combats. Le peuple commence à rejeter ses agissements de plus en plus tyranniques. Certains guerriers se révoltent et ne veulent plus lui obéir. Il massacre alors plus de 6.000 prisonniers, fait combattre ses propres armées entre elles et achève lui-même les blessés. © Jean-François Chanson/Koffi Roger N’guessan (Harmattan BD)