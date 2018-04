GEOPOLIS - La jeune cinéaste marocaine Meyem Benm’Barek a vu son premier long métrage, «Sofia», retenu à Cannes dans la catégorie «Un certain regard». Le film est une ode au combat des femmes. En 2015, son court métrage «Jennah» avait été sélectionné aux Oscars.



C’est la cinéaste qui monte. La jeune trentenaire franco-marocaine sera présente à Cannes avec son long métrage Sofia, une femme forte qui fait face à des tabous sociaux. La réalisatrice expliquait que l’idée du film lui est venue «avant tout parce que quelque chose me manquait dans la représentation des femmes du monde arabe. Très souvent dans les films, les héroïnes arabes sont sous l’emprise de la domination masculine, présentées comme victimes du patriarcat. Cette interprétation, bien que juste à certains niveaux, me semble toutefois insuffisante. Il manque à mon sens une réflexion plus complète qui prendrait en compte le contexte social et économique.»





Le court métrage «Jennah» avait éte sélectionné pour les Oscars de 2015.