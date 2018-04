Une situation qui complique la vie de familles qui refusent leur retour. «Ils ont coupé nos rations. C'est moi qui travaille seul, pour nourrir mes cinq petits frères et sœurs. Je cultive un petit jardin et j'essaie d'aller à l'école. Mais comment je peux tout faire tout seul?», témoigne Gilbert Bigirimana, un jeune Hutu. «Je préfère rester ici jusqu'à ce qu'on m'enterre», menace cet «orphelin de père» et qui n'a plus que sa mère «très malade». «Kagame privilégie sa "race". Si on retourne là bas, on va nous massacrer», appréhende ce Rwandais.Saisie par la Communauté rwandaise pour plaider leur cause, l' Adhuc estime que le HCR oublie que ces Rwandais ont d'abord été réfugiés en RDC après le génocide et qu'ils y ont été massacrés, notamment dans les camps du HCR, entre 1996 et 1998 par l'armée rwandaise et ses alliés, ce qui justifierait leur crainte de rentrer.La Constitution rwandaise , adoptée le 4 juin 2003, place l'«éradication des divisions ethniques et régionales» au rang de ses principes fondateurs.