GEOPOLIS - Un accord de coopération stratégique a été signé, le 12 mars 2018, à Abidjan, entre un géant chinois, China Railway Construction Corporation (CRCC) et un groupe financier ivoirien, Phoenix Africa partners holding (PAPH). Ce partenariat vise à construire des logements économiques et sociaux. La Chine, troisième partenaire commercial de Côte d'Ivoire, poursuit ainsi son implantation dans le pays.



La firme chinoise CRCC, déjà présente sur le continent africain dans le domaine de l'ingénierie-construction, «entame un parcours ivoirien dans le domaine de la construction immobilière». Ce groupe, qui revendique un programme de 25 000 logements réalisé en Algérie, n'ignore pas le fort potentiel immobilier de la Côte d'Ivoire, un pays en déficit de logements pour ses classes moyennes, qui représentent 27% des 23 millions d'Ivoiriens.



Les classes moyennes

Avec cet accord stratégique signé avec CRCC, l'ivoirien PAPH entend «codévelopper des projets de logements économiques et sociaux, une impérieuse urgence en Côte d'Ivoire» où l'on prédit un développement important des classes moyennes, a expliqué Michel Abrogoua, son président. Cette collaboration s'inscrit dans «une vision de coopération gagnant-gagnant, pour la création d'emplois et mais surtout de transfert de technologie d'un pays du Sud vers un partenaire du Sud», a-t-il assuré.



Le vice-président de China Railway Construction Corporation, Sun Liang, y voit clairement un «renforcement de l'axe sino-ivoirien dans le domaine des affaires et de la technologie». «Nous entendons poursuivre sur d’autres secteurs d’activité (…) notamment en matière d’infrastructures ferroviaire, de transports, d’ingénierie civile, d’industrie, de logistique et d’énergie renouvelables» a-t-il déclaré, selon Financial Afrique.





La firme chinoise, qui s'est récemment dotée de 24 milliards de dollars de capitalisation boursière, est l’un des leaders mondiaux de l’ingénierie et de la construction. Elle est présente en Afrique depuis les années 1970, notamment en Zambie, au Nigéria, en Éthiopie, et Algérie et dernièrement au Maroc où elle construit la plus haute tour du Continent. Elle revendique par exemple la construction de 19.000 km de ponts ou encore un programme de 25.000 logements réalisés en Algérie.La Chine, troisième partenaire commercial de la Côte d'Ivoire, a ouvert le 31 juillet 2017, sa première chambre de commerce des entreprises chinoises en Côte d'Ivoire. La CCEC regroupe environ 40 entreprises engagées dans la construction de l'alimentation en eau potable d'Abidjan, l'extension du port d'Abidjan, le chantier du stade olympique en construction à Ebimpé, près d'Abidjan, la vidéo-protection de la capitale, l'extension du réseau électrique et le réseau haut débit à fibre optique.​«Appuyé par notre partenaire, nous allons significativement accroître nos capacités techniques de réalisation de projets immobiliers résidentiels et commerciaux», a indiqué pour sa part le patron du groupe financier ivoirien PAPH. Cette nouvelle alliance sino-ivoirienne permettra-telle pour autant à la présidence ivoirienne de tenir ses engagements pour résorber le déficit de logements?Le pays s'est engagé à construire 150 000 logements sociaux et économiques d’ici 2020. Mais à peine un peu plus de 10.000 ont été livrés en 5 ans sur les 60.000 logements promis initialement, en 2012.