Mais une bonne prise en charge de l'autisme ne peut pas se faire sans la participation des pouvoirs publics ivoiriens. Ce qui est loin d'être le cas, comme l'explique le Dr Coulibaly. «Le 2 avril, la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme passe inaperçue en Côte d'Ivoire, où elle n'est jamais célébrée», dit-il, dans ce pays où «les préjugés ont la peau dure».



L’autisme se caractérise par des difficultés d’apprentissage du langage, ainsi que par une absence d’interaction sociale, selon l’OMS. Dans le contexte africain, la population est très attachée à la communication et l’oralité constitue l’un des moyens d’intégration les plus sûrs. L'OMS alerte sur le fait que trop d'enfants autistes en Afrique sont gardés au domicile sans soin.



La Côte d'Ivoire ne compte que quelques structures privées plus ou moins développées et coûteuses. Au CAMPSE, la prise en charge coûte 800.000 francs CFA par mois (1.200 euros), alors que le salaire moyen ne dépasse pas 180.000 FCFA (274 euros).



David Kablan, un haut cadre de l'administration ivoirienne, père d'un enfant autiste, exhorte les autorités à débloquer des crédits. Il cite en exemple le plan autisme d'Emmanuel Macron qui prévoit de consacrer au moins 340 millions d'euros sur cinq ans afin d'améliorer la recherche, le dépistage et la prise en charge de cette maladie. Avec l'espoir, dit-il, d'obtenir l'expertise et l'aide financière de la France pour créer en Côte d'Ivoire une école publique dédiée aux enfants autistes, qui pourrait accueillir de jeunes patients de tout l'ouest de l'Afrique.

«C'est un problème d'ignorance, c'est ancré (dans les croyances) et il est difficile d'aller convaincre quelqu'un au village que l'enfant autiste n'est pas un possédé», confirme le Dr Aboudramane Coulibaly, directeur exécutif de l'ONG Vivre-debout, qui s'occupe de personnes handicapées en Côte d'Ivoire. Ce pays compte officiellement 440.000 personnes handicapées, soit 2% de la population, un chiffre sous-estimé, selon le Dr Coulibaly.