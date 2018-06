GEOPOLIS - Pour la presse marocaine, les Lions de l’Atlas «pouvaient mieux faire», auraient dû mieux faire. Leur dernière rencontre contre l’Espagne (2-2) les réconforte dans leurs regrets d’un Mondial raté… à cause du VAR (Arbitrage assisté par vidéo).



«Les Lions de l'Atlas ont sauvé l'honneur ce soir (25 juin 2018, NDLR) à Kaliningrad, en marquant deux buts lors de leur rencontre avec l’Espagne et en encaissant deux autres. Bien qu'éliminée de la compétition dès sa défaite contre le Portugal, l’équipe nationale a présenté l’une de ses prestations les plus historiques, se distinguant par une défense en acier et une remarquable contre-attaque», se réconforte Ya Biladi pour qui les Lions de l’Atlas «quittent le Mondial avec dignité et fierté».





— Le360 (@Le360fr) 26 juin 2018

Maroc - Espagne



➡️ MESSAGE POUR LES SUPPORTERS MAROCAINS EN RUSSIE pic.twitter.com/lKAkCC57xz — Lions de l’Atlas(@Lionsdelatlass) 23 juin 2018

Classement du groupe avec un “vrai” VAR:

1. Portugal 5pt

2. Maroc 4pt

3. Espagne 3pt

4. Iran 3pt



Dommage pour le Maroc, il méritait mieux que ça! #ESPMAR #IRAPOR #woldcup2018 — Manu (@emanet22) 25 juin 2018

La VAR quand c’est le Maroc on l’utilise pas par contre l’Espagne ça l’utilise. En fait la VAR permet de créer plus d’injustice entre les grands et les petits. Merci le chèque des grandes nations je regarde plus le football mtn ça me dégoûte — Elias Remontada (@EliasKun_) 25 juin 2018

Même lecture pour le 360: «Le Maroc peut nourrir des regrets après sa Coupe du monde 2018 en demi-teinte. D’un côté, les Lions ont été valeureux et ont démontré des aptitudes sensationnelles notamment lors de leur dernier match contre l’Espagne, ce soir. Mais leur match raté contre l'Iran, le manque d'efficacité et l'acharnement de la VAR ont mené à leur élimination», se désole 360 Sport «Les Espagnols marquent un but très contesté vers la fin de la partie car il a fallu l’intervention de la vidéo pour le faire valider après un hors-jeu. Décidément les Marocains ont de quoi en vouloir à ce système de VAR...», s’indigne Bladi Les internautes marocains, eux aussi, ne décolèrent pas contre l'arbitrage vidéo.