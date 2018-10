04 /05

Désormais, le crabe bleu n’est plus une capture accidentelle. On le pêche avec des casiers. 1500 tonnes ont été sorties de l’eau depuis le début de l’année. Le kilo se vend autour de cinquante centimes d’euro, en partie subventionné par l’Etat. Les pêcheurs ont été formés à cette nouvelle pêche et alternent casiers et filets. La technique de pêche tout comme la valorisation du crabe viennent de Turquie où les stocks ont été décimé par la surpêche. © FATHI NASRI / AFP