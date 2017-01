GEOPOLIS - La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen entame, le 8 janvier 2017, une tournée de 5 jours au Honduras, Nicaragua, Guatemala et Salvador. En dépit des protestations de Pékin, la dirigeante taïwanaise transitera par Houston et San Francisco. Lors d'une précédente tournée diplomatique, du 24 juin au 2 juillet, au Panama et au Paraguay, la dirigeante avait fait escale à Miami et Los Angeles.



​La nouvelle présidente taïwanaise a repris son bâton de pèlerin pour sillonner des petits pays d'Amérique centrale qui continuent à entretenir des relations diplomatiques officielles avec Tapei. Mme Tsai assistera, le 10 janvier, à la cérémonie d’investiture de Daniel Ortega, réélu en novembre 2016 à la tête du Nicaragua. C'est l'un des cinq Etats, avec le Honduras, le Panama, le Salvador et le Costa-Rica, qui résiste à Pékin dont les partenaires ont l'interdiction formelle de signer un accord de libre-échange directement avec Taïwan, pourtant membre de l'OMC depuis 2002.



Au grand dam de la Chine, la dirigeante taïwanaise transitera les 7 et 8 janvier par Houston et les 13 et 14 par San Francisco. C'est pour lui éviter un minimum de reconnaissance internationale, dont a pourtant besoin Tapei pour prétendre au statut d'Etat souverain, que le ministère chinois des Affaires étrangères a demandé à Washington de ne pas l'autoriser à faire de halte aux Etats-Unis. Et ainsi à «ne pas envoyer de signaux erronés aux forces indépendantistes taïwanaises».



Trump brise quatre décennies de silence

Les escales «privées» de Mme Tsai ne contredisent en rien la politique d'«une seule Chine» et «sont en accord avec le caractère officieux de nos relations avec Taïwan», a réagi l'American insittute in Taïwan.



Considérant que Taïwan lui appartient, la Chine a très mal digéré l'entretien téléphonique entre Donald Trump et la dirigeante taïwanaise, en décembre 2016. Le milliardaire, vainqueur de la présidentielle américaine, a jeté de l'huile sur le feu en évoquant un possible rapprochement avec Tapei, alors que Pékin n'a jamais renoncé à la possibilité de recourir à la force pour rétablir sa souveraineté sur l'île.



Dans ce contexte tendu, Pékin a intensifié ses exercices militaires en mer de Chine méridionale en déployant son unique porte-avions, le Liaoning, le long de la côte est de Taïwan.





Mme Tsai ne «pliera pas» face aux «menaces d'intimidation»

La présidente taïwanaise a regretté, dans son discours de fin d'année, que les autorités de Pékin «réutilisent les vieilles méthodes pour isoler et se débarrasser de Taïwan, parmi lesquelles les menaces et l'intimidation». «Nous ne plierons pas mais nous ne retournerons pas sur le vieux chemin de la confrontation», a-t-elle ajouté exhortant Pékin à renouer le dialogue pour trouver une solution «raisonnable».