Elle est la déesse de la joie du foyer et de la maternité. Elle protège la mère et l’enfant et détient le pouvoir magique de l’énergie charnelle. Dans toute l’Egypte, on lui vouait un culte tout particulier. Le chat qui est sa représentation vivante était tout autant vénéré, d’où ces sépultures. © Khaled Desouky/AFP