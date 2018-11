06 /06

Certains appellent cette technique l'«apipuncture». Les plus formés des apithérapeutes font piquer l'abeille sur les méridiens correspondant à l'organe à soigner, comme en acupuncture. Pour chaque «patient», Omar utilise environ six abeilles qu'il a d'abord enfermées dans un sac en plastique. Six insectes pour six régions du corps différentes, selon les pathologies. Une à deux personnes par semaine se rendent chez lui. Certes, les vertus médicinales de sa technique sont mises en doute par la médecine mais l'apaisement affiché des malades, leurs visites renouvelées et le bouche-à-oreille suffisent, selon Omar, à démontrer son efficacité. © AMR ABDALLAH DALSH / REUTERS